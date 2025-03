Meteo: caldo africano ad un passo, poi ritorna l’Inverno!

I prossimi 7 giorni potrebbero riservarci clamorosi sbalzi di temperatura, ben oltre ogni aspettativa e previsione. Gli ultimissimi aggiornamenti mostrano scenari meteo a dir poco eclatanti, poiché potremmo passare da un contesto quasi estivo a uno pienamente invernale.

Caldo subtropicale in arrivo

È ormai certo l’arrivo del caldo subtropicale, direttamente dal deserto del Sahara, tra venerdì e sabato 15 marzo. Le temperature saliranno vertiginosamente su tutto il Sud, raggiungendo localmente i 27-28°C, ad esempio in Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. Non si escludono picchi di 30-31°C tra il Palermitano e il Messinese.

Sarà dunque la prima ondata di caldo precoce della stagione, caratterizzata da un’anomalia termica di quasi 15°C su tutto il Sud Italia.

Calo termico già da domenica

Fortunatamente, il caldo non durerà a lungo: già da domenica, le temperature inizieranno a scendere in ogni angolo d’Italia, grazie all’arrivo di aria più fredda dal Nord Atlantico. Questo calo delle temperature sarà già significativo, riportandoci almeno nelle medie tipiche del periodo entro le prime ore di lunedì.

Possibile ondata di freddo tardiva

Ma le sorprese non finiscono qui: gli ultimi aggiornamenti indicano che la prossima settimana potrebbe arrivare un’ondata di freddo tardiva, capace di riportare l’inverno sulla nostra penisola.

Mentre le temperature scenderanno tra domenica e lunedì su tutta Italia, un netto rinforzo dell’alta pressione sull’Europa occidentale e sul Nord Atlantico favorirà la discesa di un nucleo gelido dalla Scandinavia verso l’Est Europa e, in particolare, sui territori bagnati dal Mar Nero.

Una parte di questa massa d’aria fredda potrebbe spingersi più a ovest, raggiungendo la nostra penisola, in particolare le regioni adriatiche e il Sud, tra il 19 e il 20 marzo.

Insomma, tra circa una settimana, gran parte d’Italia potrebbe ritrovarsi improvvisamente in inverno, con temperature ben sotto la media stagionale (circa 5-6°C sotto le medie) e persino il rischio di nevicate fino in collina sulle regioni adriatiche. Facendo un rapido calcolo, in appena una settimana, le temperature al Sud Italia potrebbero scendere di quasi 20°C.

Attendiamo i prossimi aggiornamenti meteo per definire meglio l’evoluzione della prossima settimana e capire se davvero arriverà questa clamorosa ondata di freddo tardiva in Italia.