Meteo: ciclone col temporali e caldo anomalo, poi sorpresa nel Week-End

Le previsioni per i prossimi sette giorni delineano un quadro meteo a dir poco sorprendente, con variazioni termiche che potrebbero superare qualsiasi aspettativa. Le ultime analisi mostrano un’alternanza estrema tra un clima quasi estivo e un rapido ritorno a condizioni tipicamente invernali.

Un’ondata di caldo subtropicale sta per investire il Sud

L’afflusso di aria calda dal deserto del Sahara è ormai una certezza e avrà il suo apice tra venerdì 15 e sabato 16 marzo. Il Sud Italia sarà il più colpito da questo rialzo termico, con valori che potranno sfiorare i 27-28°C in Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. In alcune aree, come il Palermitano e il Messinese, i termometri potrebbero addirittura toccare i 30-31°C.

Si tratterà di un evento eccezionale per il periodo, con un anomala impennata delle temperature di circa 15°C sopra la media stagionale. Una situazione che, sebbene limitata nel tempo, segnerà il primo assaggio di caldo intenso.

Tutto questo calore tenderà a impregnarsi di umidità, per poi confluire sul nord Italia ed il medio alto Tirreno dove si svilupperanno tanti forti temporali, tra venerdì, sabato e domenica.

Molto probabile la formazione delle prime supercelle di stagione, con alto rischio grandinate e colpi di vento. Tra le regioni a rischio Lombardia, Emilia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia.

Freddo la prossima settimana?

L’inizio della prossima settimana potrebbe riservare un altro colpo di scena. Gli ultimi aggiornamenti suggeriscono l’arrivo di una massa d’aria gelida che potrebbe riportare condizioni pienamente invernali su diverse zone d’Italia.

Mentre il calo termico si concretizzerà tra domenica e lunedì, un rafforzamento dell’alta pressione sull’Europa occidentale e il Nord Atlantico favorirà la discesa di un nucleo di aria molto fredda dalla Scandinavia. Questo fronte scivolerà verso l’Est Europa, con effetti significativi soprattutto sui territori affacciati sul Mar Nero. Tuttavia, una parte di questa massa gelida potrebbe raggiungere anche la nostra Penisola, colpendo in particolare le regioni adriatiche e il Sud Italia tra il 19 e il 20 marzo.

Se questo scenario dovesse concretizzarsi, il meteo subirebbe un autentico stravolgimento: nel giro di pochi giorni, il Sud Italia passerebbe dai 30°C a valori di circa 10°C, con una differenza di quasi 20°C in meno rispetto al picco di caldo atteso nel weekend. Inoltre, le temperature potrebbero scendere fino a 5-6°C sotto la media stagionale, con il rischio di nevicate fino a quote collinari sulle regioni adriatiche.

Un’evoluzione così dinamica e repentina richiede un costante monitoraggio. Nei prossimi giorni saranno fondamentali ulteriori aggiornamenti meteo per comprendere l’effettiva portata di questa ondata di freddo tardiva e gli eventuali impatti sul nostro territorio.