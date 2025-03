Scossa di terremoto nello Stretto di Messina: avvertito a Reggio Calabria e Messina

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata questa sera, alle 21:23, nello Stretto di Messina. Secondo le prime stime, il sisma ha avuto un ipocentro a 14 km di profondità e un epicentro localizzato circa 11 km a sud di Reggio Calabria.

Il movimento tellurico è stato lievemente avvertito nell’area tra Messina e Reggio Calabria, generando attimi di apprensione tra la popolazione. Numerose segnalazioni sono giunte dai residenti delle due città, che hanno percepito un tremore deciso, ma di breve durata. Naturalmente non si segnalano danni a persone o cose.

Nota bene: i valori di magnitudo, epicentro e ipocentro rappresentano una prima stima in base ai dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Eventuali nuove analisi potrebbero far variare leggermente tali stime.