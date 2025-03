Allerta maltempo Toscana: la piena dell’Arno attesa dopo mezzanotte, “non uscire di casa”

Continua l’ondata di maltempo in Toscana, con piogge persistenti che interessano l’area centro-settentrionale della regione. Sebbene negli ultimi minuti le precipitazioni abbiano assunto un’intensità minore rispetto alle ore precedenti, la situazione resta delicata e sotto stretta osservazione, in quanto i corsi d’acqua sono in piena e i terreni saturi.

A Pisa, l’attenzione è massima per il passaggio della piena dell’Arno, atteso intorno all’una di notte. “Il picco di piena è previsto che arrivi a Pisa intorno all’una di notte. Per cui raccomandiamo i cittadini a non uscire di casa e ad avere comportamenti di serena prudenza”. Lo ha detto il prefetto di Pisa, Maria Luisa D’Alessandro, al termine della riunione del coordinamento dei soccorsi prima di un nuovo briefing che è stato programmato per le 23. Al momento l’Arno, ha concluso il prefetto, “resta pieno d’acqua con un’altezza di circa 20 centimetri in più rispetto all’emergenza del 2019”.

Le autorità continuano a monitorare la situazione e sono pronte a intervenire in caso di necessità. Nel frattempo, resta alta l’allerta anche nelle altre province toscane, in particolare in quelle di Firenze e di Prato.