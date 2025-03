Alluvione a Sesto Fiorentino: torrente esonda in pieno centro città [VIDEO]

La situazione meteo in Toscana continua a peggiorare, con il maltempo che sta flagellando la regione e causando danni e criticità. In particolare, la provincia di Firenze sta vivendo momenti di grande difficoltà a causa delle forti precipitazioni che da ore si abbattono sul territorio.

Questa mattina, intorno alle 10:00, il torrente Rimaggio ha esondato a Sesto Fiorentino, provocando scene drammatiche che stanno circolando rapidamente sui social media. Le immagini mostrano strade trasformate in fiumi, con l’acqua che ha invaso il centro cittadino e creato gravi disagi alla popolazione e alla viabilità.

La situazione appare particolarmente grave nel centro della città, dove il torrente, ingrossato dalle piogge torrenziali, si è trasformato in un fiume impetuoso abbattendo anche un muro. L’acqua ha raggiunto Piazza del Mercato, riversandosi in gran parte del centro cittadino e trascinando via alcuni veicoli, tra cui automobili e motocicli.

Gli abitanti segnalano piani bassi delle abitazioni, scantinati e negozi sommersi dall’acqua, con danni economici già significativi.

Anche le zone di Querceto, via Scarpettini, via del Biancospino e le strade limitrofe risultano completamente allagate, rendendo impossibile la circolazione.

Fortunatamente, al momento non si segnalano feriti o dispersi, ma le autorità raccomandano massima prudenza.

Si invita la popolazione a non uscire di casa e a seguire gli aggiornamenti delle autorità locali per le disposizioni di sicurezza. La situazione rimane estremamente delicata, con il rischio che le precipitazioni continuino a peggiorare nelle prossime ore.