Meteo impazzito! Caldo africano tra poche ore, poi ribaltone!

L’andamento meteo dei prossimi giorni si preannuncia davvero eccezionale e caratterizzato da contrasti estremi, persino per una stagione di passaggio come la primavera. La consueta alternanza tra giornate più fredde e periodi miti sarà portata ai massimi livelli, con un cambio repentino da condizioni quasi estive a un contesto dal sapore invernale.

Al momento, il Sud Italia sta sperimentando un’ondata di caldo fuori stagione, alimentata da intensi venti di scirocco che stanno trasportando aria rovente direttamente dal deserto del Sahara. L’effetto di questa massa d’aria particolarmente calda sta spingendo le temperature su valori eccezionali, con la Puglia e la Sicilia che vedranno picchi superiori ai 26°C/27°C, con punte che potrebbero persino raggiungere i 30°C sulla fascia settentrionale della Sicilia.

Violenti temporali e fenomeni estremi al Nord Italia

Questa aria calda e ricca di umidità si sta rapidamente spostando verso il Nord Italia, creando le condizioni ideali per la formazione di temporali intensi. Nelle prossime ore, la Val Padana potrebbe essere teatro di fenomeni particolarmente violenti, inclusa la formazione di supercelle, con il rischio di grandinate, nubifragi e forti raffiche di vento. Particolare attenzione andrà riservata alla Liguria e alla Toscana, dove gli accumuli di pioggia potrebbero risultare ingenti, con la possibilità di nubifragi nelle aree interne e a ridosso dei rilievi.

Il maltempo non darà tregua nel fine settimana

La situazione meteo resterà decisamente instabile anche nel weekend. Una vasta perturbazione atlantica in arrivo dall’Europa occidentale punterà verso il Mediterraneo, determinando un ulteriore peggioramento con nuove piogge e temporali, oltre a un netto abbassamento delle temperature. Il calo termico partirà dal Nord Italia, per poi estendersi gradualmente anche al Centro Italia e al Sud Italia tra sabato e domenica. L’aria più fresca, di origine nord-occidentale, spazzerà via il caldo anomalo accumulato nei giorni precedenti, ponendo fine a questo assaggio prematuro di estate.

Crollo termico eccezionale a inizio settimana

L’evento più clamoroso si verificherà all’inizio della prossima settimana. Tutti i modelli previsionali concordano su un forte raffreddamento atteso per martedì 18 marzo: un vero e proprio colpo di coda invernale, che riporterà la penisola in condizioni decisamente fredde. La flessione termica sarà particolarmente marcata, con un calo che potrebbe raggiungere i 15°C/20°C rispetto ai valori attuali. Un tracollo del genere avrà conseguenze dirette anche sul settore agricolo, con il rischio di gelate tardive che potrebbero danneggiare le coltivazioni e la vegetazione, già risvegliatasi a causa delle temperature insolitamente miti degli ultimi giorni.

Resta ancora da chiarire se la discesa delle temperature sarà sufficiente a determinare nevicate fino a quote basse. Le regioni più esposte sembrano essere quelle adriatiche, dove nella giornata di martedì potrebbero verificarsi locali fioccate fino a bassa quota. Su questo aspetto, sarà necessario attendere ulteriori aggiornamenti meteo nei prossimi giorni.