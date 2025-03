Meteo Reggio Calabria, previsioni da Sabato 15 a Lunedì 17 Marzo

Sabato, 15 Marzo 2025

Il tempo a Reggio Calabria per Sabato mostra una giornata caratterizzata da una certa variabilità. Al mattino il cielo si presenterà sereno, con temperature in aumento che raggiungeranno i 23.3°C entro le 9:00. Nel corso della mattinata, le nubi sparse prevarranno, con una leggera diminuzione delle temperature e un aumento dell’umidità. Nel pomeriggio il cielo sarà poco nuvoloso con temperature che raggiungeranno i 25.6°C alle 13:00, per poi scendere leggermente nel tardo pomeriggio. La sera e la notte saranno caratterizzate da un cielo nuvoloso e temperature intorno ai 16-17°C.

Il vento soffierà principalmente da direzione Sud-Sud-Est con una velocità media di 13 km/h, diminuendo leggermente nel corso della giornata. L’umidità si manterrà intorno al 60% per gran parte della giornata, aumentando leggermente nel tardo pomeriggio e in serata.

Domenica, 16 Marzo 2025

Domenica a Reggio Calabria si prevede una giornata con cielo prevalentemente nuvoloso. Le temperature si manterranno intorno ai 15-16°C per gran parte della giornata, con un leggero aumento nel corso della mattinata. Nel pomeriggio è prevista una diminuzione delle temperature e un cielo sempre più coperto. La sera le nubi sparse prevarranno, con temperature intorno ai 12-13°C, in leggero calo durante la notte.

Il vento soffierà da direzione Nord-Nord-Ovest con una velocità media di 18 km/h, mantenendosi costante per tutta la giornata. L’umidità si manterrà intorno al 70% durante la giornata, con un leggero aumento nel corso della sera.

Lunedì, 17 Marzo 2025

Lunedì a Reggio Calabria è prevista una giornata con cielo prevalentemente nuvoloso. Le temperature si manterranno intorno ai 11-14°C per gran parte della giornata, con un lieve aumento nel corso della mattinata. Nel pomeriggio è prevista una diminuzione delle temperature e un cielo sempre più coperto. La sera le nubi sparse prevarranno, con temperature intorno ai 11-12°C, in leggero calo durante la notte.

Il vento soffierà da direzione Nord-Nord-Est con una velocità media di 9 km/h, mantenendosi costante per tutta la giornata. L’umidità si manterrà intorno al 70% durante la giornata, con un lieve calo nel corso della sera.