Toscana: allerta meteo diventa rossa per 5 province, “previsioni preoccupanti”

La Toscana sta affrontando una situazione meteorologica estremamente delicata, con piogge intense che hanno già colpito pesantemente il settore centro-settentrionale nelle ultime ore. Le precipitazioni abbondanti e la previsione di ulteriori fenomeni possibili almeno fino a questa sera hanno portato le autorità regionali ad alzare il livello di allerta da arancione a rosso per alcune province dalle ore 12.00.

L’assessore regionale alla Protezione civile, Monia Monni, ha comunicato poco fa tramite un post su Facebook che le condizioni attuali restano molto critiche: “Sono in Sala operativa con la Protezione civile per monitorare l’evolversi della situazione. Le previsioni della mattinata si confermano purtroppo molto preoccupanti e per questo è stata emessa allerta rossa per le province di Prato, Pistoia, Firenze, Pisa e Lucca.”

La situazione ha già causato numerosi disagi alla viabilità e ai trasporti. Attualmente risultano chiuse l’Autopalio nel tratto di Tavarnuzze e l’A1 tra Scandicci e Impruneta, mentre la stazione ferroviaria di Campo di Marte a Firenze è fuori servizio. Il traffico ferroviario è interrotto anche tra Borgo San Lorenzo e San Piero a Sieve.

L’attenzione è massima anche per il rischio idrogeologico: in previsione della piena dell’Arno, attesa in nottata, si sta provvedendo al montaggio dei Panconcelli sui lungarni di Pisa. Nel frattempo, sono state avviate evacuazioni in diverse località, tra cui Vicchio, Pelago, Fucecchio, Cerreto Guidi, Pontassieve e Lastra a Signa.

Le autorità raccomandano alla popolazione delle aree colpite di seguire con attenzione le indicazioni della Protezione civile e delle autorità locali, evitando spostamenti non necessari e informandosi sulle condizioni della viabilità prima di mettersi in viaggio. La situazione resta in costante evoluzione e richiede la massima prudenza da parte dei cittadini.