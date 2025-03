Maltempo in Romagna: frana interrompe la fornitura d’acqua nel Ravennate

Allagamenti e frane si segnalano nel ravennate, dopo le abbondanti precipitazioni cadute nelle scorse 48 ore. Alcune zone del Comune di Brisighella, sull’Appennino romagnolo al confine con la Toscana, sono senza acqua a causa di una frana che ha messo fuori servizio la sorgente del Ravale e il potabilizzatore di Campigno.

I tecnici sono al lavoro per cercare di creare un collegamento d’emergenza per assicurare un minimo di fornitura idrica. Nel frattempo sono state messe in funzione delle autocisterne a servizio dei paesi di San Cassiano e Fognano.

La situazione meteo è comunque in lento ma graduale miglioramento. Oggi sono previsti gli ultimi fenomeni, ma da domani si aprirà un periodo più stabile che dovrebbe durare gran parte della prossima settimana.