Scossa di TERREMOTO Magnitudo 3.5 a Gagliole (MC), avvertita nettamente fra Marche e Umbria

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 si è verificata alle ore 18:26:09 del 21 marzo 2025 con epicentro localizzato nei pressi di Gagliole (MC) nella regione Marche. Il sisma si è verificato a una profondità nel sottosuolo (ipocentro) di 8.9 km.

La scossa è stata avvertita distintamente nella zona epicentrale, con diverse segnalazioni dalle province di Ancona e Macerata. Tremori avvertiti anche nella vicina Umbria, in provincia di Perugia. Non si segnalano danni.

Nota bene: i valori di magnitudo, epicentro e ipocentro rappresentano una prima stima in base ai dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Eventuali nuove analisi potrebbero far variare leggermente tali stime.