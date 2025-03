Devastante terremoto Magnitudo 7.7 in MYANMAR, almeno 20 morti e 40 dispersi. Aggiornamenti LIVE.

Una fortissima scossa di terremoto di magnitudo 7.7 si è verificata alle ore 07:20:55 (ora italiana) del 28 marzo 2025 in Myanmar (ex Birmania). Il sisma si è verificato a una profondità (ipocentro) di 10.0 km.

Il violento terremoto si è verificato in un’area purtroppo densamente popolata, a una quindicina di km dalla città di Mandalay, che conta oltre 1 milione di persone. Si temono per tanto gravi danni e probabili vittime.

La scossa è stata avvertita con forza anche a Bangkok, capitale della Thailandia.

Aggiornamenti LIVE

Ore 9:35 – A Mandalay, almeno 20 persone sono decedute mentre si trovavano intrappolate in una moschea durante la preghiera del venerdì. A Bangkok, situata a oltre 1.000 chilometri dall’epicentro, è crollato un grattacielo in costruzione; le autorità stanno cercando 43 dispersi. Le autorità thailandesi hanno ordinato l’evacuazione di edifici e negozi per timore di cedimenti strutturali e ulteriori scosse, mentre la metropolitana della capitale è stata chiusa. In Birmania, le operazioni di soccorso sono rese difficili dalle carenze infrastrutturali, complicando la raccolta di informazioni sulla situazione.

