Terremoto violentissimo in Myanmar: crollano edifici anche a Bangkok, a 1000 km di distanza! [VIDEO]

Una potente scossa di terremoto di magnitudo 7.7 ha colpito il Myanmar (ex Birmania) alle ore 07:20:55 (ora italiana) del 28 marzo 2025, con epicentro situato a circa 15 km dalla città di Mandalay, che conta oltre 1 milione di abitanti. Il sisma, avvenuto a una profondità di 10 km, ha causato gravi danni nella regione e si temono numerose vittime.

L’intensità del terremoto è stata tale da essere avvertita distintamente anche a Bangkok, capitale della Thailandia, situata a oltre 1.000 km di distanza dall’epicentro. Nella metropoli, che ospita oltre 17 milioni di persone, gli edifici e i grattacieli hanno oscillato, scatenando momenti di panico tra la popolazione. Molti residenti sono fuggiti in strada per mettersi al sicuro.

Purtroppo, si registrano anche crolli di edifici a Bangkok. In particolare, un grattacielo in costruzione nel distretto di Chatuchak è collassato, sollevando una enorme nube di polvere e causando il ferimento di diverse persone (tra cui operai), che sono state successivamente soccorse dai passanti.

Un video amatoriale ha catturato il momento impressionante del crollo dell’edificio, evidenziando la forza distruttiva del sisma.

Additional footage showing the collapse of an under construction skyscraper in Bangkok, during today’s 7.7 magnitude earthquake on the border between Thailand and Myanmar. pic.twitter.com/NX3o5XbJtA

