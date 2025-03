Violenti temporali in Puglia: grandinata impressionante nel leccese, le immagini

Condizioni di forte instabilità insistono sulle regioni meridionali per la presenza di una circolazione depressionaria estesa dal Sud Italia alla Grecia. Una delle regioni più colpite dal maltempo quest’oggi è la Puglia, dove da stamane si sono verificati rovesci e temporali anche di forte intensità.

Particolarmente colpita l’area salentina, con temporali accompagnati da frequenti fulminazioni e grandine. Nel pomeriggio di oggi una eccezionale grandinata ha investito il comune di Martano, vicino Lecce. Grandine segnalata anche in altre località vicine sempre nella provincia di Lecce.

Incredibili gli effetti, come vediamo dalle immagini, con la grandine accumulata in grandi quantità per le strade, con disagi alla circolazione stradale.