Terremoto Magnitudo 4.9 in Grecia, avvertito leggermente anche al Sud Italia

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.9 (prime stime) si è verificata alle ore 20:44:15 (ora italiana) del 6 aprile 2025 in Grecia, a circa 20 km da Patrasso.

Il sisma si è verificato a una profondità (ipocentro) di 5.0 km.

Dalle prime informazioni, la scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione in un’area piuttosto ampia. Lievi tremori sarebbero stati percepiti anche al Sud Italia, in particolare in Salento e Calabria.

I valori di magnitudo, epicentro e ipocentro rappresentano una prima stima con i dati del Centro Sismico Euro-Mediterraneo (EMSC). Eventuali nuove analisi potrebbero far variare leggermente tali stime.

