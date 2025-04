Meteo: intensa perturbazione a inizio settimana, ecco dove colpirà

L’Italia si prepara ad affrontare una fase di marcato maltempo proprio con l’avvio della nuova settimana. Già domenica 13 aprile, un primo impulso instabile inizierà a raggiungere il Nord, portando un aumento della nuvolosità e le prime precipitazioni tra pomeriggio e sera, specie sulle regioni alpine e prealpine e sul Nord-Ovest. Questo sarà solo l’inizio di un peggioramento ben più significativo, atteso tra lunedì 14 e martedì 15 aprile.

A determinare questa evoluzione sarà l’approfondimento di una vasta saccatura atlantica in graduale movimento verso la Penisola Iberica e la Francia. Tale struttura depressionaria, collocandosi a ridosso dell’Europa occidentale, favorirà l’afflusso di umide e instabili correnti meridionali sul Mediterraneo, che contribuiranno a trasportare verso l’Italia sistemi perturbati organizzati, con piogge diffuse e persistenti, soprattutto al Nord, dove l’atmosfera risulterà più instabile.

Rischio fenomeni intensi al Nord Italia

In particolare, tra lunedì e martedì, sono attesi accumuli di pioggia molto consistenti sui settori alpini e prealpini di Piemonte, Lombardia e Triveneto, dove localmente si potranno superare i 100-150 mm di pioggia in poche ore. Si tratta di quantitativi potenzialmente critici, che potrebbero causare allagamenti, ingrossamento di corsi d’acqua minori e problemi alla viabilità. Particolare attenzione andrà posta alle zone dove i terreni risultano già saturi dalle precipitazioni delle ultime settimane.

Le autorità competenti, come la Protezione Civile, potrebbero emettere bollettini di allerta nei prossimi giorni, specie per le regioni del Nord-Ovest e del Triveneto. È dunque fondamentale restare aggiornati sulle comunicazioni ufficiali e adottare comportamenti prudenti in caso di allerta meteo.

Nel frattempo, anche il Centro Italia, in particolare il versante tirrenico, potrà essere interessato da piogge e rovesci intermittenti, mentre al Sud il tempo si manterrà più variabile, con ampie schiarite alternate a brevi occasionali fenomeni.

Nonostante il quadro instabile, le temperature resteranno piuttosto miti, con valori sopra la media del periodo. Anche al Nord, pur sotto la pioggia, le massime potranno toccare i 15-17°C, mentre al Centro-Sud si potranno superare tranquillamente i 22-23°C, in un contesto climatico che ricorderà più la fine della primavera che la metà di aprile. Rispetto ai valori di questi giorni osserveremo quindi un sensibile aumento, anche superiore ai 10-12 gradi.

Non è escluso che questa fase di maltempo possa proseguire anche nella seconda parte della settimana, ma su questo sarà necessario attendere ulteriori conferme. Nel frattempo, l’evoluzione resta dinamica e soggetta a variazioni, per cui seguire gli aggiornamenti meteo sarà essenziale nei prossimi giorni.