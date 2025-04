Previsioni meteo: Settimana di Pasqua tempestosa, in arrivo nubifragi diffusi

Dopo un periodo dominato dall’Alta Pressione e condizioni diffusamente soleggiate, l’Italia si prepara a vivere una svolta meteorologica marcata e duratura. A partire da Domenica 13 aprile, infatti, l’atmosfera inizierà a cambiare rapidamente, con l’ingresso di un sistema perturbato di origine atlantica che aprirà le porte a una prolungata fase di maltempo.

Secondo le ultime proiezioni, la settimana di Pasqua si aprirà con un netto peggioramento del tempo, che assumerà caratteri di forte instabilità soprattutto al Centro-Nord. Le piogge tenderanno a divenire diffuse e via via più abbondanti fra la parte finale di Domenica e Lunedì 14 Aprile con un primo esteso fronte perturbato; poi tra Martedì 15 e Giovedì 17 aprile, si approfondirà un vortice ciclonico a ridosso della penisola che scatenerà condizioni di forte maltempo con altre piogge abbondanti e anche temporali di forte intensità.

Le zone più esposte saranno ancora una volta le regioni settentrionali, in particolare le alte pianure, le aree alpine e prealpine, ma anche il settore tirrenico, in particolare la Toscana e il Lazio, potrebbero dover fare i conti con accumuli pluviometrici importanti dettati da temporali persistenti. In queste aree, il rischio idrogeologico sarà in forte aumento, con possibili esondazioni di corsi d’acqua, smottamenti, frane e allagamenti soprattutto nelle zone più vulnerabili.

Meno colpite dal maltempo saranno le regioni adriatiche centro-meridionali e in generale il Sud Italia, sebbene non mancheranno anche su questi settori degli episodi di instabilità, specialmente a partire da Martedì in poi.

E non è tutto: gli aggiornamenti più recenti indicano che il maltempo potrebbe non esaurirsi Giovedì, ma proseguire anche nei giorni successivi, alimentato da nuove spinte instabili di matrice atlantica. Insomma, ci troviamo di fronte a un quadro che lascia poche speranze di miglioramento a breve ma anche a medio termine.

Si tratta di una situazione che richiederà massima attenzione, anche in virtù dei probabili bollettini di allerta che verranno emessi nei prossimi giorni dalla Protezione Civile. È quindi consigliabile seguire gli aggiornamenti ufficiali e restare informati, soprattutto nelle aree dove si prevede il grosso del maltempo.

Questa lunga fase perturbata, che giunge proprio a ridosso delle festività pasquali, potrebbe creare notevoli disagi, non solo dal punto di vista meteorologico ma anche sul fronte della viabilità, delle attività all’aperto e della sicurezza idraulica in diverse regioni. La primavera, almeno per ora, sembra voler fare un passo indietro.