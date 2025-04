Cresce la paura in Piemonte: fiumi già in piena, rischio esondazione del Lemina a Pinerolo

Il Piemonte centro-settentrionale è colpito da piogge incessanti da stamane. Come previsto, nelle ultime ore i fenomeni si sono intensificati, assumendo anche carattere temporalesco, in particolare tra il Vercellese e il Biellese, dove una linea temporalesca intensa è attiva da ormai circa due ore e sta scaricando ingenti quantitativi di pioggia.

In queste zone si registrano allagamenti diffusi e disagi alla viabilità, con diverse segnalazioni di strade impraticabili e sottopassi allagati. Le province più colpite al momento risultano essere quelle di Vercelli, Biella e il Verbano-Cusio-Ossola (VCO).

La situazione è in costante peggioramento anche a Pinerolo, nel Torinese, dove il torrente Lemina è in piena. La Protezione Civile è intervenuta per mettere in sicurezza i ponti cittadini, chiudendo in via precauzionale il Ponte San Michele su via Dei Mille e il Ponte Tabona. Anche qui si segnalano allagamenti diffusi, con timori crescenti per una possibile esondazione del torrente che attraversa il centro cittadino.

Nel frattempo, i corsi d’acqua stanno crescendo sensibilmente in molte aree del Piemonte: alcuni hanno già raggiunto i livelli di guardia, mentre altri sono prossimi al superamento delle soglie critiche, con il rischio concreto di esondazioni localizzate, soprattutto nei settori montani e pedemontani dove i terreni sono ormai saturi per le piogge insistenti.

Dalla mezzanotte entrerà in vigore un’allerta rossa per il Piemonte nord-occidentale, mentre sarà arancione per gran parte della regione, a causa del rischio crescente di nubifragi, alluvioni e anche valanghe di grosse dimensioni. Ulteriori dettagli sull’allerta meteo e sulle zone più a rischio sono disponibili in questo approfondimento.

La popolazione è invitata alla massima prudenza, evitando spostamenti non necessari e prestando attenzione agli aggiornamenti delle autorità locali. Le prossime ore saranno decisive per l’evoluzione di una situazione meteorologica che si fa sempre più critica.