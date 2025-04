Maltempo in intensificazione: allerta alluvioni tra Piemonte e Valle d’Aosta

Nelle prossime ore l’Italia settentrionale, e in particolare le regioni di Piemonte e Valle d’Aosta, saranno investite da una forte perturbazione che rischia di causare gravi criticità idrogeologiche. Le condizioni meteo, già marcatamente instabili nella mattinata odierna, sono destinate a peggiorare ulteriormente per effetto di un vortice ciclonico in approfondimento sul Tirreno, capace di richiamare correnti meridionali umide e fortemente instabili verso l’area nord-occidentale del Paese.

Siamo ormai entrati nel vivo di questa intensa fase di maltempo, che sta già mostrando la sua forza sulle aree montuose e pedemontane del Piemonte, in particolare tra il Torinese e il Verbano Cusio Ossola, dove in 24 ore si sono registrati accumuli localmente superiori ai 150 mm, con punte oltre i 200-230 mm nella provincia del VCO.

Il peggioramento è purtroppo soltanto all’inizio. Tra la serata odierna e la notte, per proseguire nella prima parte di Giovedì, è attesa una nuova e più marcata intensificazione delle precipitazioni. I settori occidentali e nordoccidentali del Piemonte, come l’alto Canavese, la Val Sesia, la VCO, il Biellese, il Torinese occidentale e le aree della bassa Valle d’Aosta, saranno tra i settori più colpiti.

In questi territori si prevede un incremento progressivo delle piogge, anche a carattere di nubifragio e a sfondo temporalesco, che potrebbe portare gli accumuli complessivi oltre i 300-400 mm in alcune località montane. Una situazione simile rappresenta un elevato rischio di alluvioni, frane e smottamenti anche di grosse dimensioni, con particolare attenzione ai corsi d’acqua minori già sotto pressione per le precipitazioni dei giorni scorsi.

Le autorità raccomandano la massima prudenza e di seguire con attenzione le allerte meteo diramate dalla Protezione Civile e dall’ARPA Piemonte nelle prossime ore.

Si conferma quindi un quadro estremamente delicato per queste zone, con un rischio crescente di fenomeni estremi. La popolazione è invitata ad adottare comportamenti prudenti e ad evitare spostamenti non necessari.