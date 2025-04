Ancora fenomeni intensi nelle prossime ore, il nuovo avviso dell’Aeronautica Militare

L’ondata di maltempo che sta investendo il Centro-Nord dell’Italia non accenna ad attenuarsi. Secondo quanto comunicato dall’Aeronautica Militare, si conferma un quadro di fenomeni intensi almeno fino alla serata. Le precipitazioni continueranno, nelle prossime ore, ad essere particolarmente intense e persistenti su molte regioni del Nord, con temporali, attività elettrica e forti raffiche di vento in diverse aree.

Nel dettaglio, l’avviso emesso alle ore 12:00 UTC del 17 aprile 2025 segnala:

Per le prossime 12/18 ore , precipitazioni intense e abbondanti, a prevalente carattere di pioggia o rovescio, su Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Liguria ;

Sempre per le prossime 12/18 ore , precipitazioni intense e abbondanti anche a carattere temporalesco sul Piemonte , con fenomeni accompagnati da attività elettrica e forti raffiche di vento ;

Venti forti sud-occidentali , con raffiche fino a burrasca, su Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Marche, Umbria e Sardegna ;

Mareggiate intense lungo le coste di Toscana e Levante ligure ;

Mare molto agitato sul Mare di Sardegna per le prossime 6 ore e sul Mar Ligure per le prossime 9 ore.

Le condizioni resteranno dunque ancora critiche nelle prossime ore, soprattutto su settori già duramente colpiti nelle scorse giornate, in modo particolare Piemonte e Valle d’Aosta, le due regioni più sofferenti. Attenzione massima per la tenuta dei versanti montuosi, per la piena di torrenti e fiumi minori e per le aree urbane soggette ad allagamenti. Solo dalla tarda serata o nella notte è prevista una progressiva attenuazione delle precipitazioni, sebbene non ovunque e non in modo uniforme.