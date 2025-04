Forte maltempo anche in Veneto: paura a Valdagno, crolla una strada

Nelle ultime ore il maltempo non ha risparmiato il Veneto, dove intense precipitazioni e temporali violenti hanno colpito in particolare le province di Vicenza e Verona, causando pesanti disagi e danni diffusi.

Nel Vicentino, l’area maggiormente interessata risulta quella occidentale della provincia, in particolare la zona del Valdagnese, dove la situazione è molto critica. Un violento temporale si è abbattuto nel pomeriggio e in poco più di due ore sono caduti oltre 100 mm di pioggia, un accumulo che ha rapidamente mandato in crisi il reticolo idrografico locale.

A Valdagno, una delle emergenze più gravi riguarda il crollo parziale del ponte dei Nori, sulla Strada Provinciale 246, proprio nel cuore del centro abitato. L’evento ha causato una grossa voragine e la conseguente chiusura della strada, con ripercussioni sulla viabilità locale. In tutto il territorio comunale si registrano allagamenti, smottamenti e danni diffusi, tanto che è stato attivato il Centro Operativo Intercomunale di Protezione Civile per coordinare gli interventi e monitorare l’evoluzione della situazione.

Anche il Veronese ha vissuto momenti difficili nel pomeriggio, con numerosi allagamenti e raffiche di vento molto forti che hanno provocato danni, soprattutto nelle aree rurali. Si segnala anche il passaggio di una tromba d’aria a nord di Verona, che avrebbe danneggiato alcune serre, aggiungendo ulteriori criticità a un quadro già molto delicato.

Il maltempo che nelle scorse ore ha interessato principalmente il Nord-Ovest, dunque, si è esteso verso Est, coinvolgendo anche ampie aree del Veneto, dove la saturazione dei terreni e le forti precipitazioni in tempi brevi stanno mettendo a dura prova la tenuta del territorio.