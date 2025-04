Maltempo in Piemonte: frana a Frasso, Valsesia in ginocchio

Continua a essere critica la situazione legata al maltempo in Piemonte. Fra le zone più colpite c’è la Valsesia, dove le piogge incessanti stanno provocando numerose frane, allagamenti e smottamenti. Nelle ultime ore, una frana si è verificata nella frazione di Frasso, nel territorio comunale di Scopello, dove il terreno, già provato dalle intense precipitazioni, ha ceduto improvvisamente.

Il movimento franoso ha coinvolto una zona collinare situata alle spalle del centro abitato. Detriti, fango e massi si sono riversati verso valle, raggiungendo anche alcune abitazioni e generando forte preoccupazione tra i residenti. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma diverse famiglie sono state precauzionalmente evacuate in via del tutto cautelativa.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e i tecnici del Comune, impegnati nella valutazione della stabilità del terreno e nella messa in sicurezza dell’area. Le operazioni sono rese particolarmente complesse dalla continua instabilità del suolo e dalle precipitazioni ancora in corso.

Frasso e l’intera area circostante sono tra le più duramente colpite da questa ondata di maltempo che, nelle ultime 48 ore, ha già causato numerosi disagi e situazioni di pericolo, mettendo a dura prova un territorio fragile, dove i terreni ormai saturi non riescono più ad assorbire le abbondanti piogge.