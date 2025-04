Piemonte flagellato dal maltempo: esondazioni in atto fra Torino, Biella e VCO

È un risveglio drammatico per gran parte del Piemonte centro-settentrionale, dove da ieri mattina una violenta ondata di maltempo sta causando gravi disagi e danni su vasta scala. Le piogge sono praticamente incessanti da oltre 24 ore, con conseguenze sempre più gravi nelle province di Biella, Torino e Verbano-Cusio-Ossola, tra le più colpite.

Dalla mezzanotte di ieri, i Vigili del Fuoco hanno effettuato oltre 500 interventi di soccorso in tutto il territorio piemontese. Le chiamate sono legate in prevalenza a frane, allagamenti, alberi abbattuti dal vento e smottamenti che stanno mettendo in ginocchio intere aree urbane e montane. Particolarmente critica la situazione nelle valli alpine, dove il terreno saturo non riesce più ad assorbire l’acqua piovana.

Gravissima anche la situazione dei corsi d’acqua, con numerosi fiumi oltre la soglia di pericolo e diversi casi di esondazioni già segnalati. Secondo l’ultimo aggiornamento ufficiale, i fiumi che hanno superato la soglia di pericolo sono:

Ovesca

Sesia (a Borgosesia , provincia di Vercelli)

Elvo , Cervo

Soana , Orco (a Castellamonte e San Benigno Canavese , provincia di Torino)

Malone (a Front e Chivasso, TO)

I fiumi che attualmente superano la soglia di guardia includono:

Toce (a Domodossola e Mergozzo , VB)

Lago Maggiore, Sesia (Campertogno VC), Sessera, Dora Baltea, Chiusella, Stura di Val Grande, Stura di Lanzo (Lanzo Torinese e Torino), Ceronda, Po (Castiglione Torinese, San Sebastiano da Po, Verrua Savoia), Banna, Versa, Belbo, Erro, Bormida di Spigno (Mombaldone AT), Uzzone, Sesia (Palestro PV)

A Biella, la situazione è particolarmente grave: la stazione ferroviaria è stata chiusa questa mattina e tutti i treni sono stati cancellati. In particolare, non risultano partenze in direzione di Santhià e Novara. Trenitalia ha attivato un servizio di autobus sostitutivi, ma la viabilità su strada è resa complicata da allagamenti e ostacoli sulle carreggiate.

La situazione resta in continua evoluzione, e il timore è che nelle prossime ore possano verificarsi nuove frane ed esondazioni, soprattutto se le precipitazioni dovessero continuare con la stessa intensità. Le autorità raccomandano la massima prudenza e invitano i cittadini a evitare spostamenti non indispensabili nelle aree maggiormente colpite.

Nel video seguente, il torrente Messa ad Almese (TO) prossimo all’esondazione: