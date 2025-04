Nubifragio nel vicentino: due persone disperse per la piena dell’Agno

Una forte ondata di maltempo ha colpito nel pomeriggio e nella serata di ieri il Veneto, con particolare intensità il Vicentino e, in modo ancor più grave, sull’area del Valdagnese. Piogge torrenziali e un rapido ingrossamento dei corsi d’acqua hanno causato gravi criticità, tra cui l’esondazione del torrente Agno in prossimità dell’abitato di Valdagno.

Nelle prime ore di questa mattina si apprende una notizia drammatica: due persone risultano disperse. Secondo quanto comunicato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco attraverso il proprio account X (ex Twitter), si tratterebbe di padre e figlio, travolti con la loro auto dalla piena del torrente Agno. Il veicolo sarebbe stato sorpreso dalla furia dell’acqua mentre transitava in una zona particolarmente colpita dall’esondazione.

Le ricerche sono in corso da circa l’una di notte, con l’impiego di squadre specializzate, unità cinofile e droni in azione per monitorare il corso d’acqua e le aree limitrofe.