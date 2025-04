Nubifragio nel Varesotto: violenti temporali provocano allagamenti e frane tra Induno Olona e la Valganna

Forti temporali stanno colpendo nelle ultime ore le aree settentrionali di Piemonte e Lombardia, con particolare intensità sulla fascia prealpina del Varesotto, dove si registrano gravi danni a causa di un violento nubifragio.

Nella zona tra Induno Olona e la Valganna, i pluviometri hanno rilevato accumuli superiori ai 100 mm in breve tempo, un valore estremamente elevato che sta causando allagamenti diffusi, smottamenti e frane. In diversi tratti, la situazione è critica anche per la presenza di grandine, sebbene di piccole dimensioni, caduta insieme alla pioggia torrenziale.

Tra le maggiori criticità, si segnalano interruzioni della viabilità e difficoltà nei collegamenti extraurbani. Autolinee Varesine ha comunicato che le linee N10/N11 (Varese–Ghirla–Luino/Ponte Tresa) sono fortemente condizionate da una frana in Valganna, nei pressi delle Grotte. Si registrano ritardi significativi e mancate coincidenze, con conseguenze pesanti per i pendolari e i residenti.

La conformazione orografica del territorio e la saturazione del suolo a causa delle piogge precedenti stanno aggravando le criticità, rendendo instabili versanti e pendii. Le autorità raccomandano la massima prudenza negli spostamenti, specialmente lungo la viabilità secondaria e in prossimità di corsi d’acqua minori, già in forte ingrossamento.

