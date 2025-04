Temporali in Puglia: fortissima grandinata nel foggiano, automobili intrappolate nel ghiaccio [VIDEO]

È stata un’altra giornata segnata da forte instabilità atmosferica sulla Puglia, in particolare sul settore centro-settentrionale della regione, dove nel corso del pomeriggio si sono sviluppati temporali localmente intensi, accompagnati da colpi di vento e grandinate.

Il fenomeno più violento si è registrato nel tardo pomeriggio nel territorio del Foggiano, in particolare tra Lucera e l’area collinare della Daunia, dove un temporale di forte intensità ha lasciato dietro di sé una lunga scia di disagi.

Ad impressionare è stata soprattutto la grandinata, definita da molti residenti come una delle più intense degli ultimi anni. In pochi minuti, il suolo si è imbiancato sotto una fitta coltre di ghiaccio che ha raggiunto, in alcune zone, anche 20-30 cm di spessore. Un evento che ha trasformato strade rurali in percorsi impercorribili, con diverse automobili rimaste bloccate nel ghiaccio, costringendo gli automobilisti ad attendere i soccorsi o l’intervento di mezzi agricoli per liberare i passaggi.

Pesanti le conseguenze anche per l’agricoltura: nel cuore del Tavoliere, molti campi sono stati danneggiati da una grandine fitta e persistente, che ha compromesso raccolti e strutture. I tecnici delle associazioni agricole sono già al lavoro per valutare l’entità dei danni, che si preannunciano importanti per una delle aree agricole più produttive del Sud Italia.