Meteo Italia: da caldo e sole a violenti TEMPORALI, attenzione fra 4-5 Maggio

L’Italia si appresta a vivere una fase meteorologica di forti contrasti. Dopo alcuni giorni dominati da sole, cieli sereni e temperature estive grazie all’espansione dell’Anticiclone Africano su tutto il nostro paese, i modelli previsionali confermano un cambio di scenario a partire da domenica 4 maggio, in particolare al Centro-Nord.

L’anticiclone, seppur ancora attivo su gran parte d’Italia, mostrerà i primi segni di cedimento, sotto la spinta di una perturbazione nord-atlantica che si avvicinerà minacciosamente al Mediterraneo.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, il peggioramento potrebbe essere leggermente anticipato rispetto alle previsioni iniziali: già dal pomeriggio-sera di domenica 4 maggio, le prime piogge e temporali potranno manifestarsi sull’arco alpino, in estensione a tratti anche alle zone pedemontane e alle pianure del Nord-Ovest, oltre che a parte delle regioni centrali, specie tra Toscana, Umbria e e Marche. Qui il tempo dovrebbe peggiorare più sensibilmente verso la serata e nottata successiva.

Il fronte instabile si intensificherà nel corso di lunedì 5 maggio, quando un ulteriore peggioramento del tempo porterà piogge e temporali diffusi su molte zone del Centro-Nord. L’energia accumulata nei giorni precedenti, con aria molto calda e umida nei bassi strati, favorirà fenomeni localmente violenti, con il rischio di grandinate, raffiche di vento intense e possibili supercelle temporalesche, in particolare tra la Pianura Padana, l’Appennino centro-settentrionale e le aree interne del Centro. Più riparato dovrebbe essere il Sud Italia dove dovrebbe resistere un tempo complessivamente stabile.

A rendere la situazione più critica sarà il deciso calo delle temperature: lo scontro tra la massa d’aria subtropicale in ritirata e quella più fresca atlantica genererà un forte gradiente termico, terreno ideale per la formazione di temporali intensi e strutturati.

Ancora incerta la durata della fase instabile: al momento non si esclude che l’instabilità possa proseguire anche nei giorni successivi, soprattutto al Nord, mentre al Sud potrebbe resistere l’influenza residua dell’anticiclone. Saranno dunque giorni da monitorare attentamente, poiché gli ingredienti per episodi di maltempo anche severo non mancano.