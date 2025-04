Meteo Reggio Calabria, previsioni da Giovedì 01 a Sabato 03 Maggio

Giovedì, 01 Maggio 2025

Il tempo a Reggio Calabria giovedì sarà caratterizzato da cieli poco nuvolosi al mattino che tenderanno a velarsi nel corso della giornata, con la comparsa di nubi sparse. Le temperature saranno in aumento, con valori che oscillano tra i 15.4°C e i 22.1°C. Il vento soffierà da nord-nordest al mattino, virando a nord-ovest nel pomeriggio, con una velocità media compresa tra i 9 e i 15 km/h. L’umidità si manterrà su valori accettabili, tra il 41% e il 79%.

Venerdì, 02 Maggio 2025

Venerdì, il cielo si presenterà sereno per gran parte della giornata, con qualche nuvola in arrivo nel primo pomeriggio. Le temperature saranno in aumento, con valori compresi tra i 16.2°C e i 23.1°C. Il vento soffierà da nordest al mattino, virando a nord-nordovest nel corso della giornata, con intensità tra 8 e 15 km/h. L’umidità si manterrà su valori abbondantemente accettabili, tra il 34% e il 52%.

Sabato, 03 Maggio 2025

Sabato ci aspetta una giornata all’insegna del sereno, con possibili nubi sparse nel primo pomeriggio. Le temperature saranno in netto aumento, con valori compresi tra i 17.5°C e i 27.2°C. Il vento soffierà da est-nordest al mattino, virando a ovest-nordovest nel corso della giornata, con intensità che si manterrà attorno ai 10 km/h. L’umidità si attesterà su valori moderati, tra il 30% e il 47%.