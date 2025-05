Previsioni meteo: raffica di temporali la prossima settimana, ecco le zone colpite

Dopo la parentesi calda e soleggiata degli ultimi giorni, la prossima settimana sarà segnata da un deciso cambiamento meteo, con il ritorno del maltempo soprattutto al Centro-Nord. L’arrivo di correnti atlantiche più fresche e instabili metterà fine al dominio dell’alta pressione, favorendo la formazione di rovesci e temporali anche di forte intensità da Lunedì 5 fino almeno a Mercoledì 7 Maggio. In questa fase avremo anche un progressivo e sensibile abbassamento termico.

Le aree più colpite saranno le regioni settentrionali e parte del Centro, in particolare la fascia alpina, prealpina, le medie-alte pianure, la Liguria, la Toscana e l’entroterra appenninico. In questi settori saranno probabili fenomeni localmente intensi, con forti temporali accompagnati da grandinate, colpi di vento e intensa attività elettrica.

Non si esclude la comparsa delle prime supercelle della stagione sulla Pianura Padana, ovvero strutture temporalesche particolarmente organizzate e durature, in grado di generare fenomeni severi come grandine di grandi dimensioni, raffiche di vento impetuose e nubifragi localizzati.

Il maltempo potrebbe persistere anche nel prosieguo della settimana, mantenendo un contesto spiccatamente instabile al Centro-Nord, con nuovi rovesci e temporali frequenti. Anche al Sud, pur con clima più mite e in parte soleggiato, non si escludono locali temporali nelle ore più calde, specie nelle zone interne e montuose.

Si tratta di una situazione dinamica e in continua evoluzione, tipica della primavera avanzata, che necessita di essere seguita con attenzione. Ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni saranno fondamentali per definire meglio l’intensità e la localizzazione dei fenomeni più significativi.