Violenti temporali sul Veneto, grandinate e disagi alla viabilità

Come previsto, aria fresca e instabile in discesa dal Nord Europa sta dando i suoi effetti sull’Italia settentrionale, dove da questa mattina si registrano piogge e temporali diffusi, localmente di forte intensità. Particolarmente colpiti, nelle ultime ore, il Friuli Venezia Giulia e il Veneto.

Un intenso temporale sta investendo proprio in questi minuti vaste aree della regione veneta, con una spettacolare ma pericolosa tempesta di fulmini che interessa il Padovano, il Veneziano e il Trevigiano. Particolarmente colpita l’area dell’entroterra veneziano. Le condizioni meteo avverse stanno generando forti grandinate, in alcuni casi con accumuli al suolo tali da imbiancare le strade, creando disagi alla circolazione stradale. Numerose immagini circolate in rete testimoniano scenari quasi invernali, con manto grandinigeno spesso e compatto, tipico delle celle temporalesche più violente.

Si raccomanda la massima prudenza in zona, poiché i fenomeni potrebbero insistere anche nelle prossime ore, accompagnati da forti colpi di vento e ulteriori precipitazioni violente. Le condizioni meteo resteranno instabili almeno fino a questa sera, con possibilità di nuove celle temporalesche in formazione a ridosso dei rilievi e in successivo spostamento verso le pianure.

Nel complesso, questo peggioramento rappresenta una delle prime vere sfuriate temporalesche della stagione primaverile avanzata, con caratteristiche che ricordano per intensità quelle tipiche dei mesi estivi. Proseguiremo a monitorare la situazione e fornire aggiornamenti in tempo reale su eventuali criticità idrogeologiche o interventi dei Vigili del Fuoco.