Avviso dell’Aeronautica Militare: forti temporali fra pomeriggio-sera, ecco le regioni più colpite

In queste ore è in atto un nuovo peggioramento del tempo su gran parte del Centro-Nord, con lo sviluppo di temporali anche intensi che insisteranno tra il pomeriggio e la serata di oggi, mercoledì 7 maggio 2025. L’Aeronautica Militare ha emesso un apposito avviso per fenomeni intensi, segnalando una situazione meteorologica potenzialmente critica in diverse regioni.

Nel bollettino emesso alle ore 12:00 UTC (14:00 locali), il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (C.N.M.C.A.) ha specificato che entro le prossime 12-18 ore saranno possibili forti rovesci temporaleschi, soprattutto su Pianura Veneta, Emilia-Romagna e Marche. In queste aree, i temporali potrebbero risultare particolarmente violenti, con associata frequente attività elettrica, locali grandinate e raffiche di vento intense.