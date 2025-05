Avviso dell’Aeronautica Militare: tempesta Ines verso il Sud Italia, forti fenomeni fra domani e Venerdì

Un intenso peggioramento delle condizioni meteo è previsto tra giovedì 15 e venerdì 16 Maggio su diverse regioni del Sud Italia. L’allerta è legata all’avvicinamento della tempesta Ines, una struttura ciclonica in risalita dal Nord-Africa verso il Mediterraneo centrale, che andrà ad impattare in modo diretto sull’area ionica e sulle regioni meridionali italiane.

A confermare la criticità della situazione è l’Aeronautica Militare, che ha diramato oggi, alle ore 12:00 UTC, il seguente avviso di fenomeni intensi:

previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12:00/utc del 14/05/25 in considerazione dell’approssimarsi della tempesta denominata Ines, si prevedono, dalla mattinata di domani, giovedì 15 maggio 2025, e per le successive 24/36 ore, precipitazioni intense ed abbondanti a prevalente carattere di rovescio o temporale su Sicilia e Calabria, in estensione dalla serata di domani alla Puglia centromeridionale.

È importante prestare attenzione agli aggiornamenti delle autorità e alle eventuali allerte di Protezione Civile, anche in vista del persistere del maltempo nella giornata di Venerdì 16.