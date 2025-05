Forte maltempo verso la Sicilia: allerta arancione Giovedì 15 Maggio, scuole chiuse

Una vasta struttura depressionaria è in formazione in queste ore a ridosso delle coste tunisine e, già dalla serata di oggi, mercoledì 14 Maggio, inizierà a influenzare il tempo sul Mediterraneo centrale. I suoi effetti si faranno sentire soprattutto nella giornata di domani, Giovedì 15 maggio, quando si prevede una fase di maltempo diffuso sul Sud Italia, con piogge e temporali anche intensi tra Sicilia e Calabria.

In particolare, sarà la Sicilia a trovarsi sotto la parte più attiva e intensa della perturbazione, dove si attendono nubifragi, forti rovesci a carattere temporalesco e precipitazioni persistenti. Proprio per questo motivo, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo arancione valida per tutte le province dell’Isola, a partire dalle prime ore di giovedì, per rischio temporali e rischio idrogeologico legato alle piogge abbondanti attese.

Le aree maggiormente a rischio risultano quelle del settore meridionale e centro-occidentale della Sicilia, dove i modelli previsionali indicano possibili accumuli pluviometrici significativi, capaci di innescare criticità al suolo, come frane, smottamenti e allagamenti lampo in ambito urbano ed extraurbano.

Alla luce delle previsioni e dell’allerta emessa, diversi sindaci dell’Isola hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di giovedì. Chiusi anche parchi urbani e cimiteri, per motivi precauzionali e di pubblica sicurezza. Tra le città coinvolte figurano Catania, Siracusa, Ragusa e Agrigento, dove le amministrazioni comunali hanno già attivato i Centri Operativi Comunali e invitano la popolazione alla massima prudenza.

Si consiglia di evitare spostamenti non necessari, non sostare nei pressi di corsi d’acqua o sottopassi, e di seguire costantemente gli aggiornamenti forniti dalla Protezione Civile e dai canali istituzionali.

Il maltempo potrebbe persistere anche nella giornata di venerdì, ma con tendenza a un progressivo miglioramento.