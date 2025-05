Weekend in arrivo con tempo più stabile: ultimi strascichi di maltempo al Sud, poi torna il sole

Una fase di intenso maltempo sta colpendo in queste ore il Sud Italia, con piogge anche forti e temporali che stanno interessando in particolare la Sicilia , la Calabria e nelle prossime ore tenderanno a estendersi anche al resto del Sud. Si tratta dell’azione di un vortice ciclonico in risalita dal Nord-Africa che richiama aria umida e instabile sulle nostre regioni meridionali.

Nella giornata di domani, venerdì 16 maggio, avremo ancora maltempo inizialmente diffuso, ma si assisterà a un graduale miglioramento, con i fenomeni che tenderanno ad attenuarsi nel corso del pomeriggio e della sera, lasciando spazio a un’evoluzione più stabile.

Il fine settimana, infatti, si preannuncia decisamente più tranquillo dal punto di vista meteorologico su gran parte del territorio italiano. Sabato 17 maggio sarà nel complesso una giornata stabile, con ampi spazi soleggiati, ma su alcune zone si avrà ancora un tempo incerto e a tratti instabile. In particolare, rovesci e locali temporali sono attesi su Liguria, Emilia occidentale, rilievi del Nord-Est (specie nel pomeriggio), Appennino centrale, fra zone interne di Lazio, Abruzzo, Marche meridionali; residui rovesci attesi anche in Calabria, specie al mattino. Altrove prevarranno ampie schiarite, con clima generalmente mite e temperature in generale lieve aumento.

Decisamente più soleggiata la giornata di Domenica 18 maggio, quando l’Alta Pressione tenderà a rafforzarsi portando tempo stabile e cielo sereno su gran parte del Paese. Le uniche eccezioni saranno legate a rovesci e temporali durante le ore pomeridiane sulle zone alpine del Nord-Est, in possibile estensione anche alle pianure vicine verso la serata. Si tratterà comunque di fenomeni di breve durata e comunque non particolarmente intensi. Le temperature saranno in ulteriore lieve aumento, raggiungendo i 24-25 gradi al centro-nord.

Nel complesso, si profila dunque un weekend all’insegna del miglioramento meteo, ideale per attività all’aperto e gite fuori porta, grazie a condizioni più stabili e a un contesto climatico generalmente gradevole da Nord a Sud.