Meteo: al via nuova fase instabile, FORTI TEMPORALI su molte regioni

La settimana che si apre sarà caratterizzata da una nuova fase instabile dovuta all’arrivo di una perturbazione di origine atlantica. Da domani, Martedì 20 Maggio, dovremo fare i conti con condizioni perturbate soprattutto al Centro-Nord, dove avranno luogo fenomeni anche violenti. In particolare, la Pianura Padana sarà sotto stretta osservazione, con i modelli che evidenziano il rischio di temporali di forte intensità, con possibile sviluppo di celle temporalesche anche carattere di supercella.

Le supercelle – ricordiamo – sono strutture temporalesche molto potenti e organizzate, capaci di generare grandinate di medie-grosse dimensioni, raffiche di vento impetuose e, nei casi più estremi, anche trombe d’aria. Si sviluppano in presenza di forti contrasti termici, ed è proprio quello che potrà accadere da Martedì: da un lato l’arrivo di aria più fresca in quota, dall’altro la risalita di masse d’aria calda sub-tropicale dal Mediterraneo, in un contesto stagionale che inizia a favorire movimenti convettivi più energici.

I fenomeni più significativi si concentreranno al Nord, specie su Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Friuli, ma l’instabilità coinvolgerà a tratti anche il Centro, in particolare zone interne e versanti adriatici. In queste aree, i temporali saranno più disorganizzati, ma comunque in grado di produrre rovesci improvvisi e locali grandinate.

La fase instabile si protrarrà almeno fino a Giovedì 22 sulle regioni del Nord, con le giornate di Martedì e Giovedì che si preannunciano quelle più perturbate, in cui si dovrà prestare maggiore attenzione a fenomeni di forte intensità come nubifragi e temporali. Al contempo il maltempo favorirà anche un generale abbassamento delle temperature.

Il Sud Italia, almeno fino a Giovedì, vedrà condizioni più stabili e miti, con la presenza di correnti di Scirocco che manterranno le temperature su valori miti, in genere sopra la media. Tuttavia, verso la fine della settimana, il tempo potrebbe peggiorare anche qui: tra Venerdì e Sabato, infatti, aria più fresca e instabile in discesa dall’Europa centrale potrebbe attivare temporali anche intensi su zone interne e coste adriatiche centro-meridionali.

Al Centro-Nord, invece, sembra profilarsi un progressivo miglioramento tra Venerdì e il weekend, grazie a un possibile rialzo della pressione atmosferica, che potrebbe garantire più sole e clima gradevole, almeno temporaneamente.

La tendenza resta però un po’ incerta per quanto riguarda la seconda parte della settimana. Gli aggiornamenti modellistici mostrano scenari ancora in evoluzione e sarà fondamentale seguire i prossimi bollettini per una maggiore definizione.

Il mese di Maggio si conferma dunque altamente dinamico, con passaggi perturbati frequenti che si alternano a brevi fasi di tregua, in un contesto primaverile ancora assai movimentato.