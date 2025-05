Nubifragi in Liguria: alluvione lampo nel savonese, esonda il Pora a Finale Ligure

Il Ponente ligure è colpito da un violento episodio di maltempo con precipitazioni a carattere di nubifragio, che stanno causando gravi criticità fra le province di Imperia e Savona. Nelle ultime ore, le piogge torrenziali hanno scaricato oltre 200 mm di pioggia in breve tempo nel savonese, come registrato dalla stazione meteorologica di Calice Ligure, un dato che rappresenta una quantità eccezionale per un singolo evento.

Il maltempo ha provocato una rapida risposta dei corsi d’acqua locali, molti dei quali hanno raggiunto o superato il livello di guardia. Situazione critica a Finale Ligure, dove intorno alle ore 17 è esondato il torrente Pora, causando allagamenti diffusi e pesanti disagi alla circolazione stradale. Sempre nella zona, è stato segnalato anche il superamento degli argini del torrente Aquila, con ulteriori problemi e rischi per la popolazione locale.

Tra le aree più colpite, anche il comune di Loano, dove si sono registrati quasi 87 mm di pioggia in breve tempo, con strade allagate e forti disagi per residenti e automobilisti.

Fa il giro del web un filmato impressionante proveniente da Finalborgo, uno dei tre nuclei urbani che compongono Finale Ligure: si vede chiaramente un’automobile trascinata dalla furia dell’acqua nel letto del fiume in piena. Immagini drammatiche che rendono evidente la violenza del fenomeno.

Sempre nella zona di Finalborgo, lungo la direttrice che conduce alla località Perti, un grosso albero, sradicato e trascinato a valle dalla furia dell’acqua, ha colpito e scardinato un ponte, presumibilmente pedonale.

Fortunatamente, al momento non si segnalano vittime né feriti, ma i danni materiali potrebbero risultare molto ingenti. La Protezione Civile è al lavoro per monitorare l’evolversi della situazione e prestare soccorso nelle aree maggiormente colpite. I terreni già saturi e la particolare conformazione del territorio ligure non aiutano nel deflusso delle acque, amplificando il rischio di nuove criticità nelle prossime ore.