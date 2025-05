Violento maltempo al Nord-Est: due tornado in Veneto e Friuli Venezia Giulia, ci sono danni

Una perturbazione particolarmente intensa sta colpendo in queste ore il Nord Italia, con piogge diffuse e temporali localmente violenti, come da previsioni. Le regioni più colpite risultano essere Friuli Venezia Giulia, Veneto e Piemonte, dove si registrano nubifragi, grandinate e perfino fenomeni vorticosi.

In particolare, nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17, una supercella temporalesca ha interessato l’area pedemontana del Trevigiano, generando una tromba d’aria (o tornado) nei pressi di Pederobba. Secondo le prime ricostruzioni, l’epicentro del fenomeno sarebbe stata la frazione di Onigo di Piave, dove sono giunte numerose segnalazioni e testimonianze: tetti divelti, alberi abbattuti, pali della luce piegati e detriti sparsi per le strade, in un contesto di forte caos e paura tra la popolazione. I danni, ancora in fase di quantificazione, sembrano estesi e coinvolgerebbero anche alcune abitazioni private e strutture agricole.

Poco dopo, un secondo tornado si è formato in Friuli, nella provincia di Udine, colpendo in particolare la zona di Buja. Anche in questo caso sono giunte testimonianze e filmati che mostrano un vortice di notevoli dimensioni attraversare il centro abitato, sollevando polvere e detriti. Le autorità locali stanno effettuando sopralluoghi per valutare i danni, ancora da verificare.

Intanto, forti temporali hanno interessato anche il Piemonte, dove si segnalano grandinate e allagamenti improvvisi, soprattutto tra le province di Torino e Cuneo.

Tornado nella zona di Onigo di Piave, in Veneto:

Tornado nella zona di Buja, in Friuli Venezia Giulia: