Temporali intensi sull’Appennino: grandinate fra Lazio e Abruzzo, disagi nell’Aquilano

La giornata odierna è stata caratterizzata da una spiccata instabilità atmosferica sulle aree interne del Centro Italia, dove si sono sviluppati temporali di forte intensità, in particolare lungo la dorsale appenninica tra Lazio e Abruzzo. I fenomeni più severi si sono concentrati nel pomeriggio, quando un intenso sistema temporalesco ha investito con violenza l’area dell’Aquilano, causando non pochi disagi.

All’Aquila, un improvviso e violento acquazzone ha mandato in tilt la circolazione nella zona est della città, con strade completamente allagate e numerose automobili in panne. I vigili del fuoco del comando provinciale hanno ricevuto decine di richieste di intervento, in particolare dai quartieri di Sant’Elia, Torretta e Collesapone, ma anche in prossimità del cimitero monumentale, lungo la strada che conduce all’ingresso principale, dove si sono registrati rallentamenti e veicoli bloccati dall’acqua.

Ancora più complessa la situazione nell’Alta Valle dell’Aterno, con Capitignano tra i centri più colpiti: qui una grandinata improvvisa e violenta ha creato forti disagi alla viabilità. Le strade si sono trasformate in tratti impercorribili, obbligando le squadre di emergenza a intervenire con mezzi sgombraneve e veicoli attrezzati per prestare soccorso agli automobilisti rimasti bloccati.