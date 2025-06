Lunedì 2 giugno: primi forti temporali al Nord. Sole e caldo resistono al Centro-Sud

La giornata di Lunedì 2 giugno sarà caratterizzata da un lieve cedimento dell’alta pressione al Nord, associato all’ingresso di infiltrazioni di aria più fresca in quota di origine atlantica. Questo cambiamento darà il via alla formazione di acquazzoni e temporali su molte zone settentrionali, con fenomeni che potranno risultare localmente intensi, tanto da comportare il rischio di nubifragi e grandinate.

Sullo scenario meteorologico del Centro-Sud, invece, la situazione si manterrà decisamente più tranquilla. Qui sarà ancora ben presente l’anticiclone sub-tropicale, che garantirà una giornata stabile, soleggiata e calda su tutte le regioni centrali e meridionali, con temperature in ulteriore lieve aumento.

Focus sul Nord Italia: dove colpiranno i temporali

Nel dettaglio, la mattinata sarà inizialmente stabile su tutte le regioni settentrionali, con cieli sereni o poco nuvolosi, ad eccezione di possibili rovesci già presenti sulla Lombardia settentrionale. A partire dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio, si assisterà allo sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi, che daranno luogo a rovesci e temporali sparsi, ma piuttosto diffusi, specie sui settori Alpini e Prealpini. I fenomeni potranno localmente assumere forte intensità, accompagnati da colpi di vento e grandine.

Nel pomeriggio e in serata, i temporali potranno sconfinare anche verso le pianure, interessando in particolare le medie-alte pianure del Nord, e più in generale le aree a nord del fiume Po. Le zone più a rischio nella seconda parte della giornata saranno il Piemonte centro-settentrionale e la Lombardia nord-occidentale, dove si attendono fenomeni anche persistenti, con il rischio di accumuli significativi di pioggia in poco tempo.

Attenzione: temporali sempre più intensi nei prossimi giorni

Sebbene il sole e il caldo continueranno a dominare su gran parte della Penisola, non va sottovalutato il rischio crescente di temporali intensi al Nord, con la possibilità di acquazzoni violenti e grandinate di dimensioni sempre maggiori nei prossimi giorni. Questo sarà dovuto alla progressiva crescita dell’energia disponibile nei bassi strati (calore e umidità), che potrà alimentare fenomeni convettivi sempre più vigorosi.

Inizia dunque una fase di transizione per le regioni settentrionali, dove l’instabilità pomeridiana potrà diventare un appuntamento ricorrente, pur in un contesto estivo e caldo.