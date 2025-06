Meteo: nuova settimana con caldo ancora più intenso, ecco i giorni e le zone più bollenti

La settimana entrante, a partire da lunedì 9 giugno, sarà dominata ancora una volta dall’alta pressione subtropicale, ma con una partenza leggermente più morbida rispetto al caldo intenso del weekend appena trascorso. Nelle prime 48 ore, infatti, si osserverà un contenuto calo termico, meglio apprezzabile sull’area centro-meridionale del paese, grazie a una modesta ventilazione settentrionale che renderà il clima più gradevole e meno afoso.

Si tratterà, però, di una tregua solo temporanea. Già da metà settimana, l’alta pressione di matrice africana tornerà a rafforzarsi con decisione, mantenendo condizioni di tempo stabile e soleggiato e riportando un clima progressivamente più caldo.

Nella parte finale della settimana, in particolare tra venerdì e domenica, è previsto il culmine di questa fase, con valori termici in ulteriore aumento su tutto il territorio. Le temperature massime supereranno i 33-34°C in molte località, e nelle zone interne del Centro-Sud, come Toscana, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, si potranno registrare punte fino a 37-38°C, dando il via a quella che potrebbe diventare l’ondata di caldo più intensa dall’inizio della stagione estiva.

Anche la Pianura Padana farà i conti con giornate bollenti e notti difficili, a causa di un’afa crescente e temperature minime spesso sopra i 22-23°C. Le condizioni meteo saranno influenzate dall’arrivo diretto di masse d’aria calda dal Nord Africa, che investiranno l’Italia in modo sempre più marcato con il passare dei giorni.

Guardando più avanti, dopo la metà del mese, iniziano ad emergere segnali di un possibile cambiamento. Alcune proiezioni lasciano intendere che correnti più fresche e instabili atlantiche potrebbero riuscire a scalfire il dominio dell’anticiclone africano, aprendo la strada a un graduale rientro delle temperature su valori più sopportabili e forse anche a un ritorno dell’instabilità atmosferica, con possibili temporali.

Ma al momento nulla è certo: sarà fondamentale monitorare l’evoluzione nei prossimi giorni per capire se e quando potremo attendere un vero break dal caldo intenso.