Enorme frana sulle Dolomiti: imponente crollo dalla Cima Marcora – VIDEO

Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17, un imponente crollo di materiale roccioso si è verificato dalla Croda Marcora, una delle cime più note delle Dolomiti, situata sopra San Vito di Cadore. L’evento è avvenuto dopo circa due ore di intense precipitazioni temporalesche, che hanno interessato l’area alpina e in particolare il versante dolomitico tra Cortina d’Ampezzo e San Vito.

La frana, pur di notevoli dimensioni, non ha raggiunto la sede stradale della Statale 51 di Alemagna, arteria fondamentale per i collegamenti tra Veneto e Alto Adige. Tuttavia, diversi veicoli in transito sono stati investiti da una densa nube di polvere, che si è sollevata improvvisamente rendendo difficile la visibilità. Il forte boato udito in paese ha allarmato la popolazione, attirando rapidamente l’attenzione delle autorità.

La Croda Marcora sovrasta proprio il tratto della statale tra San Vito di Cadore e Cortina, rendendo l’evento potenzialmente pericoloso per chi percorre la zona. Al momento non si registrano feriti o dispersi, ma i volontari del Soccorso Alpino sono in perlustrazione lungo i vari sentieri escursionistici che si snodano nell’area, per escludere la presenza di persone coinvolte. L’instabilità del terreno e le condizioni meteorologiche rendono le operazioni più complesse.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che stanno monitorando il fronte franoso e valutando eventuali rischi di nuovi distacchi. La Protezione Civile sta valutando la situazione per decidere se disporre eventuali chiusure preventive della viabilità o di alcuni percorsi montani.

Questo episodio evidenzia ancora una volta la fragilità del territorio montano in seguito a fenomeni meteo estremi, sempre più frequenti anche in quota. Le intense piogge cadute in breve tempo hanno probabilmente saturato i terreni e favorito il distacco del materiale roccioso.