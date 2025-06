Violento nubifragio nel Bellunese: frana nella località di Cancia, persone bloccate in casa

Borca di Cadore (BL), 16 giugno 2025 – Una colata detritica ha investito nella tarda serata di ieri, quasi verso la mezzanotte, l’abitato di Cancia, nel comune di Borca di Cadore, in provincia di Belluno. L’evento, provocato dai forti temporali che hanno colpito nella serata di Domenica il Bellunese e altre zone del Veneto, ha portato alla chiusura della strada statale 51 “Alemagna”.

L’ondata di fango ha trascinato con sé massi e materiale detritico, che si sono riversati fino al centro dell’abitato, bloccando l’accesso ad alcune abitazioni. Fortunatamente, non risultano feriti, ma la situazione è apparsa subito critica per diversi nuclei familiari rimasti isolati. Le squadre di soccorso stanno intervenendo anche per liberare le vie di accesso alle case, ancora sommerse da fango e pietrame.

A fare il punto della situazione è stato l’assessore regionale alla Protezione Civile, Gianpaolo Bottacin. «È appena stato svolto un briefing con il Centro Funzionale Decentrato, insieme ai reperibili di ARPAV e del settore Difesa del Suolo – ha dichiarato Bottacin – Il sindaco di Borca di Cadore ci ha informati che sul posto sono attivi sia i Vigili del Fuoco che il gruppo comunale di Protezione Civile. La SS51 risulta invasa da detriti e sono in corso le operazioni per riaprire almeno una carreggiata».