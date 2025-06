Meteo: nelle prossime ore scoppieranno forti temporali, ecco le zone colpite

Una nuova fase di instabilità atmosferica è in atto su parte dell’Italia: un temporaneo abbassamento della pressione atmosferica sta infatti determinando un graduale peggioramento del tempo sul Centro-Nord, con effetti più marcati attesi nelle prossime ore. Già nella mattinata si osserva un aumento della nuvolosità e primi fenomeni sul Nord-Ovest, ma sarà tra il pomeriggio e la serata che la situazione evolverà più decisamente verso il peggioramento.

I temporali, in particolare, tenderanno a svilupparsi in modo irregolare ma localmente intenso, con i primi nuclei temporaleschi attesi su Piemonte e ovest Lombardia, in successivo spostamento verso Liguria ed Emilia occidentale entro sera. Fenomeni instabili si formeranno anche sui settori alpini del Nord-Est, con coinvolgimento possibile di Trentino-Alto Adige e alto Veneto, specie nelle ore tardo pomeridiane.

Attenzione: i temporali previsti potranno assumere carattere violento, in particolare su Piemonte, Lombardia e Liguria, dove sarà presente una discreta quantità di energia a disposizione dell’atmosfera. Non si escludono grandinate di medie o grandi dimensioni (anche oltre 3-4 cm di diametro), forti colpi di vento lineari (downburst) e intensa attività elettrica. Il rischio di fenomeni estremi sarà dunque più elevato sul Nord-Ovest, area più esposta all’ingresso dell’aria più instabile in quota.

In serata e nella notte, alcuni acquazzoni potranno raggiungere anche la Toscana, specie settentrionale, mentre altrove – in particolare sul resto del Centro e al Sud – il tempo rimarrà in prevalenza stabile e soleggiato, con l’eccezione di qualche temporale pomeridiano isolato sull’Appennino centrale, tra Lazio e Abruzzo.

Le temperature si manterranno su valori estivi, ma al Nord-Ovest si registrerà un lieve calo termico grazie alla maggiore copertura nuvolosa e all’arrivo dei temporali. Il caldo rimarrà comunque presente sul resto del Paese, con massime localmente elevate nelle aree interne, fino a 32-33 gradi.

La situazione meteo richiede attenzione e aggiornamenti continui, specie nelle zone a maggiore rischio temporali dove, anche in tempi rapidi, si potrebbero verificare fenomeni di forte intensità e criticità localizzate.