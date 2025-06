Scossa di TERREMOTO Magnitudo 4.8 nel Mar Ionio Meridionale, avvertita fra Grecia e Sud Italia

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.8 è stata registrata alle 15:25 italiane del 21 giugno 2025 nel Mar Ionio Meridionale. Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’epicentro è stato localizzato in mare, vicino all’isola di Zante, in Grecia, a una profondità (ipocentro) di 12.3 km.

Il sisma è stato avvertito dalla popolazione sia in Grecia, sia in alcune zone costiere del Sud Italia, in particolare tra Calabria, Salento e Sicilia orientale. Tuttavia, l’evento non ha provocato alcun danno a persone o cose, né sono giunte segnalazioni di criticità ai centri di protezione civile locali.