Violento downburst nel vercellese: disastro a Trino, vola via un tetto [FOTO]

Nella giornata di ieri, forti temporali hanno colpito con particolare intensità il Piemonte, lasciando una lunga scia di danni e disagi. Tra le aree più colpite spicca il Vercellese, dove si sono registrati numerosi interventi di soccorso e segnalazioni di danni ingenti a causa di raffiche di vento violentissime, con punte prossime ai 100 km/h.

Si è trattato, secondo le prime analisi, dell’effetto di un downburst, un ben noto fenomeno meteorologico che consiste in una colonna d’aria fredda discendente che, giunta al suolo, si espande in tutte le direzioni provocando raffiche di vento lineari che possono risultare anche distruttive. Proprio queste correnti impattanti hanno causato la caduta di numerosi alberi e il danneggiamento di diverse strutture e abitazioni.

Il comune di Trino Vercellese, situato a ovest di Vercelli, è tra i centri più colpiti. In particolare, in via Alfieri, un palazzo di cinque piani ha perso completamente il tetto, letteralmente sollevato dal vento e trascinato per decine di metri: i frammenti sono finiti nei cortili adiacenti e persino oltre, fino a via Cesare Battisti, danneggiando tutto ciò che incontravano sul loro percorso.

Uno dei pezzi più grandi della copertura è precipitato su un’abitazione vicina, sfondandone il tetto e provocando danni strutturali ingenti. Fortunatamente non si registrano feriti, ma la paura tra i residenti è stata molta, tanto che alcune famiglie sono state fatte evacuare per motivi di sicurezza.

Danni anche al cimitero comunale, dove il tetto di un loculario è stato scoperchiato dal vento. Le autorità locali sono al lavoro per verificare l’agibilità degli edifici coinvolti e stimare i danni complessivi, mentre la Protezione Civile continua a monitorare la situazione e prestare assistenza.