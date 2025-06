Grandinate distruttive in atto sul Nord-Est: colpiti Veneto e Friuli, gravi danni

Dal tardo pomeriggio di oggi un fronte temporalesco particolarmente esteso e intenso sta interessando il Nord-Est italiano, in particolare Veneto e Friuli Venezia Giulia. La situazione si è fatta rapidamente critica tra Alpi, Prealpi venete e Friuli occidentale, dove si sono abbattuti temporali di forte intensità, accompagnati da grandinate devastanti, raffiche di vento impetuose e piogge torrenziali.

L’innesco iniziale si è avuto sul Veneto, con forti celle temporalesche che hanno colpito soprattutto il Trevigiano. Da lì, il fronte ha preso forza estendendosi rapidamente verso est, andando a colpire duramente anche la zona del Pordenonese. Proprio in questa area, fra trevigiano e Pordenone, si è verificata una delle grandinate più violente degli ultimi anni, con chicchi di grandine di media e grossa taglia, in alcuni casi stimati tra 7-10 cm. Numerose le segnalazioni di danni ingenti, sia a veicoli che a coperture, edifici, serre e campi coltivati.

All’interno del sistema temporalesco si sarebbe sviluppata una supercella di forte intensità, probabilmente formatasi tra l’alto Trevigiano e il Friuli occidentale, con un percorso semi-lineare verso est/nord-est, responsabile della grandine estrema e delle raffiche di vento violente, capaci di abbattere alberi e danneggiare infrastrutture.

Le testimonianze dai luoghi colpiti, giunte in queste prime ore, parlano di disagi importanti e scene di devastazione, ma il buio e la natura ancora in corso degli eventi rendono al momento difficile fare un bilancio preciso. Si teme, tuttavia, un vero e proprio disastro per il comparto agricolo.

Il maltempo non è ancora finito: nelle prossime ore l’intero sistema temporalesco è atteso spostarsi ulteriormente verso la provincia di Udine e il Friuli orientale, dove permane un rischio molto elevato di fenomeni violenti, in particolare temporali con grandine di grosse dimensioni e raffiche di vento pericolose.

Si raccomanda la massima prudenza, evitando spostamenti non necessari e seguendo le indicazioni delle autorità locali e della Protezione Civile.