Doppia scossa sismica in Albania: terremoto avvertito fino in Puglia

Due scosse di terremoto hanno colpito l’Albania questa mattina, a pochissimi minuti di distanza l’una dall’altra, generando apprensione nella popolazione ma fortunatamente senza provocare danni.

Il primo evento sismico si è verificato alle ore 08:59 con una magnitudo di 4.0, a una profondità di 10 km. Pochi minuti dopo, alle 09:04 si è registrata una seconda scossa più debole, di magnitudo 3.6, con ipocentro sempre a 10 km.

L’epicentro delle due scosse si trova a circa 8 km a Sud-Ovest della città di Krujë e meno di 20 km da Tirana, la capitale albanese, dove il sisma è stato nettamente avvertito dalla popolazione. Nonostante l’intensità moderata, non si segnalano danni a cose o persone, ma molti residenti sono scesi in strada per la paura.

Le onde sismiche potrebbero aver raggiunto anche le coste pugliesi, specialmente il Salento, dove in queste situazioni leggere vibrazioni possono essere percepite nei piani più alti degli edifici o da chi si trova in condizioni di quiete. Al momento, tuttavia, non risultano segnalazioni significative in Italia, sebbene alcune testimonianze online parlino di lievi tremori.

La zona colpita rientra in una regione sismicamente attiva, parte della complessa fascia di collisione tra la placca euroasiatica e quella adriatico-ionica. Eventi sismici di questa magnitudo non sono rari, ma l’allarme resta alto perché anche scosse moderate, se superficiali e prossime a centri abitati, possono generare preoccupazione e, talvolta, danni.