Forti temporali anche al Nord-Est: nubifragio a Vipiteno, allagamenti e frane

Non c’è solo il Piemonte a fare i conti col maltempo delle ultime ore. Nel pomeriggio odierno l’instabilità atmosferica ha colpito anche il Nord-Est, con temporali localmente violenti che si sono abbattuti soprattutto in Trentino Alto Adige. Particolarmente colpita l’area di Vipiteno, in provincia di Bolzano, dove nel pomeriggio si è sviluppato un intenso sistema temporalesco che ha scaricato una quantità di pioggia eccezionale in pochissimo tempo.

Secondo i dati delle stazioni meteorologiche locali, a Ridanna sono caduti 106 mm di pioggia, mentre a Vipiteno sono stati registrati 60 mm, il tutto in appena due ore. Una dinamica di tipo nubifragio, accompagnata anche da grandine, che ha provocato numerosi disagi e danni in diverse zone del territorio.

Le conseguenze non si sono fatte attendere: i vigili del fuoco sono stati impegnati in circa 100 interventi per far fronte alle numerose richieste di soccorso. Si segnalano allagamenti in cantine, garage e abitazioni private, oltre che in sottopassi stradali, dove l’acqua ha raggiunto livelli pericolosi rendendo impraticabili alcuni tratti.

Situazione critica anche nei pressi di torrenti minori, che in alcuni casi sono esondati, trascinando con sé fango e detriti e causando colate di fango che hanno interessato alcune strade secondarie e aree rurali. Le squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato anche per garantire il deflusso controllato delle acque, eseguendo controlli precauzionali e mettendo in sicurezza le aree più vulnerabili.