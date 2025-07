Ondata di calore, stop ai lavori all’aperto in molte regioni italiane: ecco quali e in che condizioni

L’Italia si ritrova stretta nella morsa di un’estate rovente, con temperature che sfiorano o superano i 36-38 gradi in molte zone, e il tema della sicurezza sul lavoro torna al centro dell’attenzione. Sale infatti il numero delle Regioni che, di fronte al caldo estremo, hanno deciso di vietare o limitare il lavoro all’aperto nelle ore più calde, nel tentativo di prevenire gravi rischi per la salute dei lavoratori.

A spingere verso queste misure non sono soltanto i picchi termici da bollino rosso – che nelle scorse giornate hanno coinvolto oltre venti città italiane – ma anche tragici episodi, come la morte di un operaio 47enne, stroncato da un malore mentre lavorava sotto il sole in un cantiere.

La Lombardia ha stabilito lo stop ai lavori dalle 12:30 alle 16:00 dal 2 luglio al 15 settembre per cantieri edili, cave, aziende agricole e florovivaistiche, ma solo nei giorni in cui il rischio viene classificato come “alto” sulla piattaforma Worklimate. Escluse le attività urgenti e di pubblica utilità.

L’Abruzzo ha imposto fino al 31 agosto il divieto di lavori all’aperto negli stessi orari nei cantieri edili, nell’agricoltura e in tutte le attività affini, sempre sulla base del livello di rischio segnalato da Worklimate. Anche qui restano escluse le attività essenziali e gli interventi di emergenza.

L’Emilia-Romagna interviene con un’ordinanza che vieta il lavoro nelle ore centrali della giornata in caso di “caldo estremo o anomalo”, estendendo il divieto non solo a edilizia, agricoltura e florovivaismo, ma anche ai piazzali della logistica, novità di quest’anno.

Anche il Veneto ha adottato misure analoghe. Pur senza fissare un divieto rigido, il decreto del presidente Luca Zaia invita i datori di lavoro a sospendere o limitare le attività all’aperto nelle ore più calde, garantire idratazione, turnazioni, dispositivi di protezione adeguati e sorveglianza sanitaria. “L’individuazione delle fasce orarie più critiche deve basarsi su indici riconosciuti a livello internazionale (WBGT, PHS) e sugli strumenti disponibili sui portali Agenti Fisici e Worklimate”. La Regione potrà emanare ulteriori provvedimenti d’urgenza qualora l’ondata di calore dovesse intensificarsi.

In Basilicata, il lavoro agricolo è vietato dalle 12:30 alle 16:00 nei giorni con rischio alto segnalato da Worklimate, almeno fino al 31 agosto. Proprio nella regione lucana, il caldo sta mettendo a dura prova anche eventi pubblici come la Festa della Bruna a Matera, dove ieri il termometro ha sfiorato i 38 gradi.

Queste misure si inseriscono in un quadro di anomalie climatiche sempre più frequenti. Secondo il servizio europeo Copernicus, il Mediterraneo continua a registrare temperature marine fino a 5 gradi sopra la media, segno di un caldo persistente destinato a protrarsi.

L’obiettivo delle ordinanze regionali è chiaro: tutelare la salute dei lavoratori, in particolare nei settori più esposti come edilizia e agricoltura, dove lo sforzo fisico intenso e l’irraggiamento solare aumentano il rischio di colpi di calore, disidratazione e malori. Una sfida sempre più pressante in un’Italia dove il cambiamento climatico si traduce, estate dopo estate, in ondate di calore sempre più estreme e prolungate.