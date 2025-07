Violento temporale ieri su Trento e provincia: alberi abbattuti e molti danni

Una forte ondata di maltempo si è abbattuta ieri pomeriggio in Trentino, creando tanti danni in vari punti del territorio. Temporali, piogge torrenziali e grandinate si sono abbattuti in poche ore. 400 gli interventi dei vigili del fuoco, che hanno lavorato fino alle 3 di questa notte.

Ad Arco scoperchiata una parte del tetto del campo da calcio. A Trento diversi danni sia fuori città che in pieno centro urbano: un albero è caduto in mezzo alla tangenziale dopo il ponte di Ravina in direzione nord. Un altro albero è caduto sulla rotatoria di viale Verona-viale Degasperi e in piazza Vicenza in corrispondenza di via Nicolodi. Un grosso ramo si è staccato in via Torre Verde e un altro si è schiantato sulle auto in sosta in via Vannetti. Inoltre un’auto è uscita autonomamente di strada sulla rotatoria del Bren Center e c’è stato un allagamento in viale Verona.