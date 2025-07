Allerta meteo per Lunedì 7 Luglio: nuova intensa perturbazione al Nord, temporali anche verso il Centro-Sud

Una allerta meteo è stata diramata dalla Protezione Civile per la giornata di domani, Lunedì 7 Luglio, quando il maltempo continuerà a investire le regioni settentrionali con forti temporali, che andranno estendendosi anche a parte del Centro-Sud. Di seguito riportiamo il comunicato ufficiale:

Maltempo: allerta arancione in Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia

Ancora piogge e temporali al Nord e al Centro. Allerta gialla in undici regioni. Avviso meteo del 6 luglio 2025

Il promontorio di matrice nord-africana, già presente sul Mediterraneo, arretra di latitudine, facendo spazio ad impulsi perturbati di origine atlantica che interesseranno la nostra Penisola. Una prima fase di maltempo sta colpendo oggi il Settentrione e parte del Centro. Tra domani e martedì un’altra perturbazione porterà piogge e temporali su tutto il Nord, specie Nord-Est, in estensione al Centro peninsulare.

L’avviso della Protezione Civile prevede dal primo mattino di domani, lunedì 7 luglio, precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco, su Piemonte, Lombardia, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Toscana, in estensione a Marche, Umbria, Lazio e Campania. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 7 luglio, allerta arancione per rischio temporali in Lombardia e su gran parte di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Valutata, inoltre, allerta gialla su Trentino Alto Adige, Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Campania, su alcuni settori di Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e sui restanti territori di Veneto e Friuli Venezia Giulia.